"4 aydır bir patırtı çıkmadı, şimdi ne oldu?"

“KİMLERİN DÜRTMESİ İLE MAHKEMEYE GİTTİLER?”…

Meclisin dün bir araya gelmesinin ardından açılım sürecine dair tartışmalarda devam etti. Kürsüye çıkarak konuşma yapan ve kendisine yöneltilen soruları cevaplayan Başbakan Ersin Tatar, sert konuştu. Tatar, hükümetin 4 aydır koronavirüs pandemi sürecini yönettiğini ve bugüne kadar “Bir patırtı çıkmadığını” söyleyerek, Tabipler Birliği’nin mahkemeye başvurma nedenini sorguladı ve kürsüden “Kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gittiler?” sorusunu yöneltti.



“GÜNEY’E GİDİŞLERLE İLGİLİ BİR TEPKİ GÖSTERİLMEDİ”…

Tatar, Güney’e gidişle ilgili açılıma herhangi bir tepki gösterilmediğini ileri sürdü ve “Ne oldu da Tabipler Birliği mahkemeye gitti, kimlerin dürtmesi ile mahkemeye gidiyor? Biz de olayları takip ediyoruz” dedi. Bu aşamada neden mahkemeye gidildiğini de sözlerine ekleyen Başbakan, “Acaba nasıl bir karar çıkabilecek noktasındaydık. Kesin böyle bir şey çıkacak değil. Dün yaptığımız değerlendirmede ara emri algı ve tereddüdü oluştu ve böyle bir karar aldık” dedi.



YÖNETİM ANLAYIŞI İLE SÜREÇ YÖNETİLDİ…

Kendilerine yöneltilen eleştirileri dikkate aldıklarını da söyleyen Başbakan Ersin Tatar, alınan kararların Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yapılan istişareden sonra alındığını ifade etti. Tatar, “4 aydır da bu konuda bir patırtı çıkmadı” diyerek, yönetim anlayışı ile bu işi yönettiklerini söyledi. Sürecin kontrollü olduğunu, 5 vakanın da şuan kontrol altında olduğunu aktaran Tatar’ın konuşması Meclis Genel Kurulu’nda seslerin yükselmesine de neden oldu. Güney Kıbrıs’ta da vaka sayısının artabileceğini söyleyen Tatar, bir olay değerlendirileceğinde, tüm boyutları ile değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.