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4 bin kişi ehliyet sınavı bekliyor!

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, “sürüş ehliyetleri sınav sisteminde yasa dışı uygulamalar yapıldığı” gerekçesiyle bugün eylem yapıyor.

08 Haziran 2022 Çarşamba 10:35
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4 bin kişi ehliyet sınavı bekliyor!
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Ulaştırma Bakanlığı önünde gerçekleşen eylemde birlik üyeleri araçlarıyla Bakanlık önüne gitti.
Burada açıklama yapan, Birlik Yönetim üyesi, ehliyet sınavlarını yapamadıkları gerekçesiyle eylem yaptıklarını belirtti. 
Ardından birlik adına hazırlanan basın açıklaması okundu. 
Taleplerimize yanıt alamıyoruz!
Açıklamada 4 bin kişinin ehliyet sınavı için sıra beklediği belirtilerek çok büyük bir mağduriyet yaşandığı vurgulandı. ‘Taleplerimize hiçbir şekilde yanıt alamıyoruz’ denilen açıklamada, ‘neden sınavlar yapılamıyor?’ diye soruldu. 
Tüzükte değişikliğe gidilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, defalarca bunun değişmesi için dilekçe ile talepte bulunulduğu ancak olumlu ya da olumsuz herhangi bir dönüş alınmadığı belirtildi.
Açıklamada Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ilgili yasa ve tüzüklere aykırı davranmakla suçlanırken, ‘Biz artık sesimizi duyurmak için buradayız’ denildi.
Daha büyük eyleme gidecekler
Açıklamanın sonunda sorunlar çözümlenmediği takdirde, çok daha büyük bir eylem yapılacağı ve sınava giremeyen 4 bin vatandaşla Bakanlık önünde toplanılıp büyük bir eyleme gidileceği uyarısında bulunuldu.

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