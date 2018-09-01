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4 Bölgede Huzur Operasyonu…

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele polis müdürlükleri sorumluluk sahalarında, dün, asayiş ve trafik operasyonları düzenlendi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 13:27
4 Bölgede Huzur Operasyonu…

Operasyonlar kapsamında bölgelerde faaliyet gösteren kumarhaneler, barlar, kahvehaneler, diskolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, terk edilmiş binalar, suç işleme oranı yüksek yerler ile alkollü içki satışı yapılan iş yerleri kontrol edildi.

Kontroller kapsamında kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 28 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, bin 273 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen toplam 232 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

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Anahtar Kelimeler:
PolisHuzur OperasyonuTrafikAsayişGündemKıbrıs
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