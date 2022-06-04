Haravgi’nin haberine göre dün saat 11.20 sularında 13 yaşındaki erkek çocuğun kullandığı, 13 yaşındaki iki erkek ve 15 yaşındaki kız çocuğunun da yolcu olarak bulunduğu araba kontrolden çıkarak, tarlaya savruldu. Kazada araç “sürücüsü” sırt omurlarında kırık oluşması nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı, “yolculardan” yaralanan olmadı.
4 çocuk arabayla feci şekilde kaza yaptı!
Yaşları 13 ile 15 arasında değişen 4 çocuğun Kiracıköy-ara bölge içerisindeki toprak yolda araba ile yaptıkları gezi hastanede bitti.
04 Haziran 2022 Cumartesi 12:17
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