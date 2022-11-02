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4 çocuklu aile bu yıkımla perişan oldu!

Lefkoşa Surlariçi’nde bu sabah yıkılan kerpiç ev içerisinde bulunan Minik Nisa son anda kurtarıldı

02 Kasım 2022 Çarşamba 13:44
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4 çocuklu aile bu yıkımla perişan oldu!



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 06.30 sıralarında, Lefkoşa'da Surlariçi'nde bulunan Pençizade Sokak üzerinde bulunan 25 numaralı kerpiçten mamul evin bir bölümü yıkıldı.  

Olayda herhangi bir ölüm veya yaralanma olmazken, yıkılan bina sonucu yol kenarında park halinde bulunan bir araç ile binanın yan tarafında bulunan başka bir binaya ait saçtan mamul garaj ve su deposu hasar gördü. 

Gerekli emniyet tedbirleri alınmış ve yol trafiğe kapatılmıştır.  Belediye ekipleri tarafından temizlik çalışmalarına başlandı.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile perişan oldu

4 çocuklu aile bu yıkımla birlikte perişan oldu.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan bir videoda vatandaşın “Minik Nisa’yı duvarın altından kurtardım” şeklindeki söylemi yürekleri parçaladı.

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