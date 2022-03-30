4. Cumhurbaşkanı Akıncı, Belediyeler Reformu’nu değerlendirdi

4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sosyal medya üzerinden Belediyeler Reformu’na ilişkin bir açıklama yaptı.

Akıncı, “1980 yılına gelinceye kadar Kıbrıs’ta yerel yönetim üç ayak üzerine oturmakta ve en küçük birimi köy ve mahalle muhtarlıkları oluşturmaktaydı. En büyük birim ise belediyelerdi. İkisinin arasında ise İngiliz döneminden kalan yasada “Improvement Boards” adı verilen “İnkişaf Encümenleri” yer alıyordu” dedi.

Akıncı, inkişaf encümenlerinin yetkilerinin belediyelerle benzer olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“15/80 sayılı yasa belediyeler açısından bazı düzenlemeler getirirken, inkişaf encümenlerini de belediyeye dönüştürmüş ve o yıl Haziran ayında yapılan seçimlerle belediye sayısı 27’ye çıkmıştı. Zaman içerisinde bu sayı 28 oldu. Yerel demokrasi ve yerinden yönetim ilkesine uygun olarak atılan bu adımı elbette o dönem görevde olan bir belediye başkanı olarak ben de desteklemiştim.

Ne var ki, sayının artmış olması tek başına belediyelerde reform anlamı taşımıyordu. Asıl yapılması gereken, belediyelerin idari ve mali özerkliklerini sağlamak, kaynaklarını artırıp halka hizmet götürebilmelerine fırsat tanımak, demokratik - özerk belediyecilik anlayışının kökleşmesine yardımcı olmaktı. Ancak tüm çabamıza rağmen, ipleri merkezi yönetimde tutma isteği bunun gerçekleşmesine imkan tanımadı.”

“HİÇBİR ZAMAN KÖKLÜ BİR REFORM YAPILMASI YÖNÜNE GİDİLEMEDİ”

Akıncı, “Yıllar içinde bazı gelişmeler olmadı değil; ama belediyelerin sorunları hiç bitmedi, bunun da acısını o beldelerde yaşayanlar çekti. Bu sorunların kökeninde o belediyelerin kendi kusurları da vardır elbette. Ama hiçbir zaman köklü bir reform yapılması yönüne gidilemedi” ifadelerini kullandı.

“ŞEKİLDEN ÇOK İÇERİK TATMİN EDİCİ OLMALI”

Belediye sayısının azaltılarak reform yapılacağının söylendiğini belirten Akıncı, “Reform sözcüğü bilindiği gibi “yeniden biçimlendirmek“ anlamındadır. Ancak burada önemli bir nokta daha var. Reform’un amacı ‘olumluya doğru iyileştirmek’tir. Bunun olabilmesi için de en önemli koşullardan biri şekilden çok içeriğin tatmin edici olması ve aynı zamanda halkın bunu benimsemesi ve sahiplenmesidir. Benim gördüğüm kadarıyla, daha baştan bu konuda ciddi sıkıntılar oluşmuştur ve bu konuda dayatmacı olmamak aklın gereğidir diye düşünüyorum. Sayıyı artırmak tek başına reform olamadığı gibi, sadece sayı azaltmakla da reform gerçekleşmiş olmayacaktır” şeklinde konuştu.