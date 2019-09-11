Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...

“4. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali” Cuma akşamı başlıyor

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali, Cuma akşamı başlıyor.

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:17
“4. Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali” Cuma akşamı başlıyor

Konserlerin, gösterilerin, sanatsal etkinliklerin, karikatür ve fotoğraf sergisinin yer alacağı festivalde, yemek yarışması da düzenlenecek.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş ve festival komitesi bugün Belediyeler Birliği’nde festivalle ilgili basın toplantısı düzenledi.

ÖZTAŞ: “ÜLKE SANATÇILARINA SAHİP ÇIKMAYI TERCİH ETTİK”

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş basın toplantısında yaptığı konuşmada ülkede festival enflasyonu yaşandığını ancak Geçitkale’de düzenlenen festivalin kültür sanata verdiği önemle diğer festivallerden ayrıldığını anlattı.

Birçok festivalin Türkiye’den sanatçılar getirirken kendilerinin ülke sanatçılarına sahip çıkmayı tercih ettiğini dile getiren Öztaş, bölge insanının gönüllü çabalarının festivalin gerçekleşmesine önemli katkı koyduğunu anlattı.

Öztaş herkesi 13 Eylül Cuma günü festivale katılmaya davet etti.

ORGANİZASYONDA GÖREV ALANLAR DA KONUŞTU

Öztaş’ın ardından söz alan Geçitkale Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Münevver Kral, festival için çalışan 25 gönüllü kadının etkinliklerin gerçekleşmesinde büyük katkısı olduğunu ifade etti.

Festivalde sunuculuk yapacak olan Pembe Düzova, etkinliğin parçası olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek herkesi festivale katılmaya çağırdı.

Karikatürcüler Derneği Başkanı Serhan Gazioğlu, festival boyunca karikatür çizimleri gerçekleştirileceğini ve karikatür sergisi düzenleneceğini dile getirerek kendilerine festivalde yer alma imkânı verilmesine teşekkür etti.

Festivalin gönüllü sanat danışmanı Yıltan Taşçı ise Geçitkale bölgesinde gerçekleştirdiği fotoğraf çalışmalarına değinerek, festivale elinden gelen katkıyı koymaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

FESTİVAL PROGRAMI

Cuma akşamı 19.00’da kortej yürüyüşüyle başlayacak festival, Pazar akşamı 22.00’de SOS grubunun konseriyle sona erecek.

Dans ve jimnastik gösterilerinin ardından Leman Cankat Sokak Atölyesi’nin gerçekleştirileceği ilk gece, Grup Otantik konseriyle sona erecek.

Festivalde ikinci gün 19.00’da Nurperi Özgener’in okuyacağı Kıbrıs masalları ile başlayacak. Ardından Grup 2+1 konseri, çocuk defilesi ve Grup Frekans konseri yer alacak.

Festivalin üçüncü ve son gününde Özlem Kul Durmaz ile seramik atölyesi, Geçitkale Belediye Orkestrası konseri ve Grup SOS konserine yer verilecek.

Karikatür ve fotoğraf sergisinin de açılacağı festivalde “Zeytin ve/veya Zeytinyağlı Lezzetler Yemekler Yarışması” düzenlenecek; “ata tohumları” tanıtılacak, kerpiçten ev yapımı atölyesi gerçekleştirilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Sanat Festivali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler
Emeği Geçen Tüm Paydaşları Tebrik Ettiler
Koop Bank Genel Müdürü Ataman eleştirileri yanıtladı
Koop Bank Genel Müdürü Ataman eleştirileri yanıtladı
Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti
Yekta Saraç, THY yönetimine teşekkür etti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim