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“4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor

Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD) ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliğinde “4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği için Yürüyoruz” sloganıyla 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş, A

18 Mart 2022 Cuma 09:03
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“4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor
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Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD) ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliğinde “4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor.

“Eğitimde Fırsat Eşitliği için Yürüyoruz” sloganıyla 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş, Akdoğan Rengarenk Parkı’ndan saat 10.00’da başlayacak.

Yürüyüşün ardından AKSAD Halk Dansları ekibi gösterisi, AKSAD Çocuk Korosu konseri yanında yöresel yiyecek ve içecek stantları yer alacak.

Yürüyüşe katılmak için satışa sunulan 20 TL’lik biletlerin geliri Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nun ihtiyaçları için bağışlanacak.

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