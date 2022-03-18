“4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor

Akdoğan Belediyesi Kültür Sanat ve Spor Derneği (AKSAD) ile Mağusa Ravelin Lions Kulübü Derneği işbirliğinde “4. Geleneksel Bahar Yürüyüşü” düzenleniyor. “Eğitimde Fırsat Eşitliği için Yürüyoruz” sloganıyla 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek yürüyüş, A