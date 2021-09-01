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4 gün arayla koronavirüse yenik düştüler

Doğancı köyünde yaşamlarını sürdüren Kamer ve Melek isimli kız kardeşler, 4 gün arayla koronavirüse yenik düştü.

01 Eylül 2021 Çarşamba 09:46
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4 gün arayla koronavirüse yenik düştüler

Doğancı köyünde yaşamlarını sürdüren Kamer ve Melek isimli kız kardeşler, 4 gün arayla Koronavirüse yenik düştü.

Acil Durum Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kamer Balkaya 29 Ağustos tarihinde hayatını kaybederken, aynı hastanede tedavi gören kız kardeşi Melek Tosun’da dün gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Melek Tosun bugün Doğancı’da son yolculuğuna uğurlanacak.

KKTC’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 63’e yükselmiş oldu.

Kaynak : Kıbrıs Postası https://www.kibrispostasi.com/c77-SAGLIK/n391061-koronaviruse-bir-can-daha

Anahtar Kelimeler:
Doğancı KöyüKoronavirüs
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