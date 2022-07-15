4 Gün daha tutuklu kalacak!

14.07.22 tarihinde “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri alınan zanlı bugün yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Hüseyin Özdesoy, alınan bilgi doğrultusunda 13.07.22 tarihinde saat 22.35 raddelerinde Gazimağusa’ da yaya olarak yürümekte olan zanlının tespit edildiğini, kaçmaya çalışması üzerine makul güç kullanılarak alıkonduğunu söyledi. Zanlının üzerinde yapılan aramada iç çamaşırı içerisinde şeffaf naylona sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 25 Gr. Ağırlığında madde bulunarak emare alındığını ve tutuklandığını söyleyen tanık polis, zanlının itiraf niteliğinde polise gönüllü bir ifade verdiğini belirtti.

Emare alınan uyuşturucu madde ve materyallerin analiz ve incelenmek üzere uzmana gönderildiklerini söyleyen tanık, bu konuda henüz bir rapor temin edilemediğini, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin halen devam etmekte olduğunu, aranmakta olan şahsın da henüz tespit edilemediğini belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlının tutukluluk süresinin 4 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 4 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.

Kaynak: MHA