4 gün daha tutuklu kalacak

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da mayıs ayı içerisinde 3 farklı tarihte Veli Sarı’ya ait hurda deposuna girerek çok sayıda iş aleti sirkat eden zanlı Mehmet Altıntaş, almış olduğu tutukluluk süresinin dolmasının ardından dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Sirkat”, “Bina açma”, “Mülke tecavüz” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden mahkemeye çıkarılan zanlı Altıntaş’ın tutukluluk süresi 4 gün daha uzatıldı.

Sirkat ettiği aletlerin bir kısmını sattı

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Kol, zanlı Mehmet Altıntaş’ın, 9-10 ve 31 Mayıs tarihinde Veli Sarı’ya ait hurda deposuna girerek içeriden muhtelif marka ve çeşitlerdeki çalışır durumda olan elektrikli ve pilli küçük iş aletlerini sirkat ettiğini açıkladı. Zanlının 1 Haziran tarihinde tespit edilerek tutuklandığını belirten Kol, zanlının gönüllü ifade vererek işlediği suçları itiraf ettğini söyledi.

Kol, zanlının aynı gün mahkeme huzuruna çıkarılarak 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsatarak, temin edilen 3 günlük tutukluluk süresi içerisinde zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesi ışığında evinde arama yapıldığını ve sirkat edilen emtiyalardan bir çoğunun tespit edilerek emare alındığını açıkladı.

Yine zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesi ışığında mayıs ayı içerisinde sirkat etmiş olduğu emtiyaların bir kısmını elektrikçilik yapan bir kişiye 250 TL karşılığında sattığının tespit edildiğini belirten Kol, konu emtiyaların da bulunarak emare alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Kol, zanlının 8 gün süreyle daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

4 gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Mehmet Altıntaş’ın tahkikat maksatları bakımından tutukluluk süresinin 4 gün daha uzatılmasına emir verdi.