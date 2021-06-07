Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

4 gün daha tutuklu kalacak

 Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Phenson Jhon yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:55
332 Okunma
4 gün daha tutuklu kalacak

(Kamalı Haber)

 Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı David Phenson Jhon yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Serkan Sakallı, zanlı David Phenson Jhon’un Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma-Tasarruf Verme suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3.06.2021 tarihinde saat 11:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide Lefkoşa'da sakin zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı.

Polis, 03.06.2021 tarihinde 15:45-16:05 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından Lefkoşa'da sakin Zanlı David Phenson Jhon ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan baskında zanlının tasarrufunda foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır vaziyetteki yaklaşık 5 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının bahse konu maddeleri, 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının ve aranan kişilere satarak 800 TL para kazandığının tespit edildiğini belirtti.

Polis, tahkikatın devam ettiğini aranan 5 kişi olduğunu belirterek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 


 

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:55
Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuLEFKOŞA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular
HAKSEN: Utanmayı iyice attılar, artık tefeciliğe soyundular
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Kılıçdaroğlu, Perşembe Günü KKTC'ye Gelecek
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim