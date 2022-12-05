Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
Taciz iddiasıyla tutuklanan otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Otobüs şoförü tutuksuz yargılanacak
Zorla fuhuş yaptırdı!
Zorla fuhuş yaptırdı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Uyuşturucu satıcıları yakalandı!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
Sapıklıktan vazgeçmiyor!
banner107

4 Gün daha tutuklu kalacaklar!

Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarruf suçlarından tutuklanan zanlılar A.A, G.G ve E.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:25
0 Okunma
4 Gün daha tutuklu kalacaklar!



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 A.A ve G.G'nin Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu”  suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alınıdğını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve zanlı 2 G.G'nin tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı E.K'nin 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti.

Polis, aracında yapılan aramada 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, öğütücü içinde 3 gram yine hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile piponun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversal Bank Bilgi İşlem Müdürü, teminatla serbest...
Üniversal Bank Bilgi İşlem Müdürü, teminatla serbest...
Öztürkler: Her hafta bir köyümüze hizmet götüreceğiz
Öztürkler: Her hafta bir köyümüze hizmet götüreceğiz
Özçınar: Kadınların başarıyla görevde olduklarını görmek mutluluk verici
Özçınar: Kadınların başarıyla görevde olduklarını görmek mutluluk verici








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim