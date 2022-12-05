4 Gün daha tutuklu kalacaklar!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, zanlı 1 A.A ve G.G'nin Kanunsuz uyuşturucu madde alma verme ve tasarrufu” suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, iki zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğu ve satışını yaptıklarına dair bilgi alınıdğını söyledi.

Polis, aynı gün zanlıların Lefkoşa’da bir kafede tespit edildiğini ve zanlı 2 G.G'nin tasarrufunda 20 gram, araçlarında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, zanlı E.K'nin 1 Aralık’ta meseleyle bağlantısı olduğu belirlenerek tutuklandığını belirtti.

Polis, aracında yapılan aramada 10 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, öğütücü içinde 3 gram yine hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile piponun emare alındığını söyledi.

Polis, zanlıların itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirtti. Polis, aranan kişiler, soruşturulacak şahıslar, incelenecek emareler olduğunu söyleyerek zanlıların 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.