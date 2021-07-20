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4 Gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün başladı

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Kurban Bayramı bugün başladı… Bayramı namazı saat 06.35’te kılındı.

20 Temmuz 2021 Salı 08:35
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4 Gün sürecek olan Kurban Bayramı bugün başladı

Dört gün sürecek olan Kurban Bayramı tatili, Bayram arifesinin de idari tatil verilmesiyle dokuz güne çıktı.

Bu yıl da Covid-19 salgınının gölgesinde kutlanan Kurban Bayramı, 06.35’te kılınan bayram namazı ile başladı.

4 gün sürecek Kurban Bayramı’nın ilk gününün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramına denk gelmesi nedeniyle, ülkede iki bayram birden kutlanıyor.

Bayram süresince halkın tüm kapalı ve açık alanlarda maske ve 1 buçuk metre mesafe kurallarına uymaları zorunlu.

Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum ve tutuklular, bayramda kapalı görüş sistemiyle, aile ve yakınları ile görüşebilecek. Kapalı görüş için ziyaretçilerden son 72 saat içinde alınmış negatif PCR sonucu aranacak.

Belediyeler ise Kurban Bayramı süresince kentlerde doğacak gereksinimlerin karşılanması amacıyla hizmetlerini sürdürecek.

Bayram tatili boyunca ülke alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında olacak. Hava sıcaklığı iç kesimlerde 37 – 40 ºC ve sahillerde 33 – 36 ºC dolaylarında seyredecek.

 
        
  

Son Güncelleme: 20.07.2021 08:37
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