4 günde 320 sefer

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında özel uçaklar hariç, 320 uçağa ve giriş-çıkış yapan binlerce yolcuya hizmet verecek; Ercan, 2022’nin ikinci günü olan 2 Ocak 2022’de 119 uçaklık trafikle tarihi bir gün daha yaşayacak.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı 30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 tarihleri arasında 320 uçağa ev sahipliği yapacak.

Ercan Havalimanı yeni yıl öncesi ve sonrasında oldukça yoğun trafik yaşayacak. T&T Havalimanı İşletmeciliği yolcuların uçuşlarını sağlıklı, güvenli ve rahat gerçekleştirebilmeleri için sektör ile birlikte tüm önlemleri aldı. Havaalanında en fazla yoğunluk yeni yılın ikinci günü yaşanacak. Gelişler olduğu kadar gidiş seferleri de yoğun geçecek.

Ercan Havalimanı’na uçuş gerçekleştiren Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları ve Anadolujet Hava Yolları yeni yıl nedeniyle ek seferler koymuş durumda. Ayrıca, yılbaşı nedeniyle özel charter seferler de gerçekleştirilecek.

En fazla uçuş 2 Ocak 2022’de

Yeni yılın ikinci günü 2 Ocak 2022’de ise Ercan Havalimanı 119 sefer ile yeni bir rekora daha imza atacak.

30 Aralık 2021 ile 2 Ocak 2022 arasında Ercan Havaalanı’na yönelik 320 uçuş yapılması bekleniyor. Perşembe günü (30 Aralık 2021) Ercan’a 80 uçak iniş-kalkış yapacak.

Yeni yıl dolayısıyla 30 Ocak 2021’de Ercan Havalimanı’na gelip giden 80, 31 Ocak’ta 76, 1 Ocak 2022’de 45 ve 2 Ocak 2022 tarihinde ise 119 uçağa hizmet verecek.

Yeni yıl yoğunluğu için tüm önlemlerimizi aldık

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, yeni yıl dolayısıyla Ercan Havalimanı’nı kullanan yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Özçelik, yeni yılın yine Ercan Havalimanı’nda çok yoğun geçeceğini kaydederek, yolculara bugün olduğu gibi yeni yıl öncesi ve sonrasındaki günlerde her zamanki gibi en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Özçelik, Ercan’ın 4 günde ek seferler dahil 320 uçağa hizmet vereceğini ifade ederek, 2022’nin ikinci günü olan Pazar günü gelip giden 119 uçakla Ercan’ın bir rekora daha imza atacağını belirtti.

Özçelik, yeni yılda yoğun bir trafik bekledikleri için yeni yıl öncesinde Sivil Havacılık Dairesi, Pegasus Hava Yolları, Türk Hava Yolları (THY) ve AnadoluJet Hava yolları ile diğer charter sefer yapacak hava yolları ile birlikte Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sivil Havacılık, İstanbul Handling, polis, muhaceret ve Gümrük Dairesi ile koordinasyonun yapıldığını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirtti.

Salgına karşı alınan tüm tedbirler aralıksız devam ediyor

Özçelik, 2020’nin Mart ayından itibaren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin öngörüleri doğrultusunda ICAO VE IATA kuralları da dikkate alınarak havalimanındaki COVID-19 salgınına ilişkin düzenlemelerin ve ilaçlamaların yapıldığını, güvenli ve sağlıklı hizmet verilmeye devam edildiğini ifade etti.

T&T Ercan Havalimanı’nda gelen ve giden yolcu salonlarında yolcuların yeni yılda da seyahatlerini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi için hazırlıkların tamamlandığını da hatırlatan Özçelik, havalimanında sosyal mesafe, hijyen, kurallarına dikkat edilmesi konusunda sürekli anonsların yapıldığını, alan içerisine ise uyarıcı bilgilerin ve temassız dezenfektanların yer aldığı bilgilendirici levhaların konduğunu da kaydetti.

Yolcularımızın sağlığı için gereken yapılıyor

Özçelik, havalimanında yolcuların güvenlik, sağlık ve rahatlığı için tüm tedbirleri aldıklarını ve bu önlemlerin yolcular tarafından da kabul gördüğünü söyledi.

Güvenli seyahat hizmetiyle T&T Ercan Havalimanı’nın bugüne kadar çok sayıda yolcuya hiçbir aksaklık yaşanmadan, mağduriyet oluşturmadan hizmet verildiğini dile getiren Özçelik, “Havalimanındaki düzenlemelerde teknolojik değişimlere de uyum sağlandı. Temassız ısı ölçer ve termal kamera kondu. Yolcularımızın güvenli geliş ve gidişlerini sürdürmeleri için onlara en yüksek değerde hizmeti vermeye özen göstermeyi sürdürüyoruz. COVID-19 salgının başladığı günden bugüne kadar havalimanı içerisindeki hijyene, sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat ediliyor. Havalimanımızda 7/24 düzenli olarak özel cihazlarla ilaçlamalar ise aralıksız devam ediyor” dedi.

Özçelik, Ercan Havalimanı’nda çalışan personelin yanı sıra Sivil Havacılık, Polis, itfaiye, taşımacılık sektörü ve temizlik çalışanlarının COVID-19’a karşı yapılan aşıların aksatılmadan düzenli yapıldığını da ifade etti.

Özçelik, yeni yılın herkese önce sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.