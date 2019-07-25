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4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 14:54
4 kişi boğulma tehlikesi geçirdi

Gazimağusa’da deniz bisikleti ile açıldıkları denizde rüzgarı sebebiyle sürüklenen 4 kişi cankurtaran ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay geçtiğimiz gün saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa Glapsides Plajı’nda meydana geldi. Glapsides bölgesinden deniz bisikleti ile açılan 4 yabancı uyruklu kişi, bir süre sonra rüzgârın etkisiyle sürüklenmeye başladı.

Kıyıda hazır bulunan Gazimağusa Belediyesine bağlı Güçver Su Sporları Kulübü cankurtaran ekibi, deniz bisikletinin sürüklendiğini fark ederek yaklaşık olarak 1.5 km açıkta kazazedelere müdahale etti.

Cankurtaran ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde 4 kişi hiçbir yara almadan kurtuldu

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