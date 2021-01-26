4 kişi tutuklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.02021 tarihinde, saat 21:00 sıralarında, Haspolat’ta birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçmeye çalışan D.E.(E-32) suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde adı edilenin üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 600 gr ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 1,800 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

25.01.2021 tarihinde, 20:30 - 20:35 saatleri arasında, Gazimağusa’da O.Ö. (E-60), O.D. (E-60) ve F.D. (E-43)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.