4 kişi tutuklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

14.08.2021 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmana ait otopark içerisinde park halinde bulunan Ahmet ÖZAVCILAR'a ait araç içerisinden adı edilene ait cüzdan ve cüzdan içerisindeki bulunan iki adet kimlik kartı, sürüş ehliyeti, iki adet banka kartı, üç adet USB, 200 TL ve 70 Euro nakit para çalınmıştır. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.A.K. (E-21), O.S.R. (E-21), A.B.B. (E-25) ve O.L.J.G. (E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.