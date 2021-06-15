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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 65 TL

KTAMS, 31 Mayıs 2021 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 65 TL olduğunu açıkladı.

15 Haziran 2021 Salı 10:51
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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 4 bin 65 TL

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden edindiği 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığı rapora göre, 4 kişilik bir aile için 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle açlık sınırı 4 bin 65 TL...

KTAMS tarafından hazırlanan raporun detayları şu şekilde:

“Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 34,67 TL, aylık 1040,10 TL, yetişkin bir erkek için günlük 36,25 TL,  aylık 1.087,50 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 38,75 TL, aylık 1.162,50 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 25,83 TL, aylık 774,90 TL’dir.

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken günlük 135,51, aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 4,065 TL’dir. Ayni tarih itibari ile yürürlükte olan net asgari ücret  3.828.00 TL’dir. 1 Şubat 2021 itibarı ile geçerli olan ve 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’ndaki tanımı ile ‘işçilere normal bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçi ile eşinin ve bir veya iki çocuğunun yeterli beslenme, sağlıklı konut, giyim, aydınlatma ve ısıtma, ulaşım, çağdaş düzeyde sağlık servisi, eğitim kültür, dinlenme, eğlence ve benzeri temel gereksinmelerini geçerli fiyatlar üzerinden karşılamaya yetecek miktarda olmak üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonu tarafından belirlenen 3.828.00 TL’lik net asgari ücretin de açlık sınırının altında olduğunu göstermektedir.  1 Şubat 2021 tarihinde 380 Sterlin’e karşılık gelen Asgari ücret 31 Mayıs 2021 tarihi itibarı ile 314 Sterlin’e gerilemiştir.”

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Amme Memurları SendikasıKTAMS
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