4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 939 TL

Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin de kazanç değeri günden güne eriyor...

Hayat pahalılığının piyasaya yansıması fakat maaşlara yansımaması ile de halkın alım gücü neredeyse ‘hiç’e varıyor...

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 30 Nisan 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 939 TL olduğunu açıkladı.

Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL...

KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan 2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 7939 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 68,09 TL, aylık 2042,7, yetişkin bir erkek için günlük 71,76 TL, aylık 2152,8 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 74,82 TL, aylık 2244,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 49,95 TL, aylık 1498,5 TL’dir.

30 NİSAN 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları Günlük Aylık Yetişkin Kadın 68,09 2042,7 Yetişkin Erkek 71,76 2152,8 15-19 Yaş Çocuk 74,82 2244,6 4-6 Yaş Çocuk 49,95 1498,5 Toplam 264,62 7939 AÇLIK SINIRI 7.939

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 7.939 TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle alım gücü sürekli gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği görülmektedir.

İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde 2022’nin Nisan ayında % 5.07 son dört ayda %34.20 bir yılda %88.81 enflasyon meydana gelmiştir. Özellikle Elektriğe akaryakıta, tüp gaza, ekmeğe, süt ve süt ürünlerine yapılan yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür. Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının ve ailelerinin dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte yaşananlar ülkeyi yönetenlerin halkın sorunlarına çare üretmek gibi bir gailesi olmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan , kendi parti tabanının iradesine bile sahip çıkmayan bu zihniyetten asgari ücretlilerin ve halkın alım gücünü yükseltecek icraat beklemek ölü gözünden yaş beklemektir."