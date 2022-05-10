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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 939 TL

KTAMS, 30 Nisan 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 939 TL olduğunu açıkladı. Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL... Açlık sınırı ile asgari ücret arasındaki fark 1849 TL’ye çıktı.

10 Mayıs 2022 Salı 09:43
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4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7 bin 939 TL

Türk Lirası’ndaki değer kaybı dolayısıyla Kıbrıslı Türklerin de kazanç değeri günden güne eriyor...

Hayat pahalılığının piyasaya yansıması fakat maaşlara yansımaması ile de halkın alım gücü neredeyse ‘hiç’e varıyor...

Kıbrıs Türk Amme Memuları Sendikası (KTAMS) Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğu veriler ışığında 30 Nisan 2022 itibariyle 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 939 TL olduğunu açıkladı.

Ülkemizde uygulanan net asgari ücret ise 6 bin 90 TL...

KTAMS tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

 KKTC Sağlık Bakanlığına bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden almış olduğumuz 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu’nca sendikamıza gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak hazırladığımız rapora göre, 4 kişilik bir aile için 30 Nisan  2022 tarihi itibariyle açlık sınırı 7939 TL olarak hesaplanmıştır.

Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 68,09 TL, aylık 2042,7, yetişkin bir erkek için günlük 71,76 TL,  aylık 2152,8 TL, 15-19 yaş çocuk için günlük 74,82 TL, aylık 2244,6 TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 49,95 TL, aylık 1498,5 TL’dir.

30 NİSAN 2022

Zorunlu Gıda Harcamaları

Günlük

Aylık

Yetişkin Kadın

68,09

2042,7

Yetişkin Erkek

71,76

2152,8

15-19 Yaş Çocuk

74,82

2244,6

4-6 Yaş Çocuk

49,95

1498,5

Toplam

         264,62

7939

 

AÇLIK SINIRI

 

7.939

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (Açlık Sınırı) 7.939 TL’dir. Asgari Ücrete 1 Ocak  2022 tarihi itibarıyle yapılan artışa rağmen Türk Lirasında meydana gelen değer kaybı nedeniyle  alım gücü sürekli gerilemiştir. Ülkemizde birçok mal ve hizmetin fiyatı dövize endeksli olduğu göz önüne alındığında asgari ücretlinin alım gücünün yükselmediği, aksine hızla eridiği  görülmektedir.

 İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre ülkemizde   2022’nin Nisan    ayında % 5.07 son dört ayda %34.20 bir yılda %88.81 enflasyon meydana gelmiştir.  Özellikle Elektriğe  akaryakıta, tüp gaza,  ekmeğe, süt ve süt ürünlerine  yapılan  yüksek oranlı zamlar halkın adeta belini bükmüştür.  Bu şartlar altında değil asgari ücretliler orta düzeyde maaş alan kamu ve özel sektör çalışanlarının  ve ailelerinin  dahi sağlıklı beslenme olanağı kalmamıştır. Hükümet edenler    dar ve sabit gelirli kesimlerin alım gücünü koruyucu tedbirler almak yerine  kaşıkla verdiklerini kepçeyle alarak zaten zorda olan bu kesimleri adeta sefalete doğru sürüklemektedir.

İçinden geçtiğimiz bu süreçte yaşananlar ülkeyi yönetenlerin halkın sorunlarına çare üretmek gibi bir gailesi  olmadığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ,  kendi parti tabanının iradesine bile sahip çıkmayan bu  zihniyetten asgari ücretlilerin ve halkın alım gücünü  yükseltecek icraat beklemek ölü gözünden yaş beklemektir."

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