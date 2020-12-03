4'lü çöktü; Erhürman görevi iade etti

Seçim Hükümeti hedefli "Dörtlü Koalisyon" arayışı başarılı olmadı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.
Son Güncelleme: 03.12.2020 19:18
Seçim Hükümeti hedefli "Dörtlü Koalisyon" arayışı başarılı olmadı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.
Seçim Hükümeti hedefli "Dörtlü Koalisyon" arayışı başarılı olmadı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, görevi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a iade etti.