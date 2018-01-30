4'lü hükümet devri

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Kilit konumundaki Demokrat Parti dün akşam saatlerinde Parti Meclisi’ni toplayarak günlerdir beklenen kararı verdi ve tercihini dörtlü bir koalisyon hükümetinden yana kullanarak Genel Başkan Serdar Denktaş’a seçimden beridir DP, CTP, HP ile TDP arasında devam eden koalisyon görüşmelerini sonuçlandırma yetkisi verdi.

Hemen akabinde toplanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi ise aynı şekilde Genel Başkan Tufan Erhürman’a koalisyon görüşmelerini sonuçlandırma yetkisini, DP’deki oy çokluğuna karşın oybirliği ile verdi. Aynı şekilde Halkın Partisi de Parti Meclisi’ni toplayarak oybirliği ile dörtlü koalisyonun önünü açtı.

TDP ise bugün koalisyon görüşmelerini onaylayacak parti meclisini toplayacak.

DP Parti Meclisi KKTC’de ilk kez dörtlü koalisyon dönemini başlatırken, öncesinde dört partinin uzlaşı noktasına taşıdığı dörtlü koalisyon protokolüne göre Başbakanlık, Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne, Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Halkın Partisi’ne, Çalışma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı Toplumcu Demokrasi Partisi’ne ve Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı da Demokrat Parti’ye kaldı.

Bugün dört başkanın bir toplantı yapacağı ve detayları kamuoyu ile paylaşacakları belirtildi.

İşte muhtemel kabine:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı: Tolga Atakan (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Halkın Partisi'nden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Zeki Çeler (TDP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Cemal Özyiğit (TDP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Fikri Toros (CTP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu:

Sağlık Bakanı: Aykut Üretici (HP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Erkut Şahali (CTP)

4’lü koalisyon oluşumuna yönelik son gün görüşmelerinde sıkı pazarlık yaşandı. Meteoroloji ile Çevre Daireleri Turizm Bakanlığı bünyesine alındı. UBP-DP hükümetinde Turizm Bakanlığı’nda olan Şehircilik Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na, Orman Dairesi, Tarım Bakanlığı’na, Ekonomi Bakanlığı’nda olan Hazine ise Maliye Bakanlığı bünyesine alındı

BAĞLI KURUMLAR:

Yeni hükümette devlet bankalarının tümünün yönetimi CTP’de olacak. Kalkınma Bankası Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınırken, Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası Başbakanlığa bağlı olacak. BRT ile Din İşleri Dairesi ve Vakıflar İdaresi de önceki hükümette olduğu gibi Başbakanlığa bağlı olacak