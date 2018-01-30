Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
120294
ALTIN
163.074
DOLAR
3.7719
STERLİN
5.3215
EURO
4.6878
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Mükemmel dudak oranı açıklandı!
Dünyanın en pahalı parfümü
Dünyanın en pahalı parfümü
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
23 yaşında 32 dil konuşabiliyor!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
Yaşadığını ispatlamak için mezara girdi!
6 aylık azim!
6 aylık azim!

4'lü hükümet devri

DP, Denktaş’a seçimden beridir DP, CTP, HP ile TDP arasında devam eden koalisyon görüşmelerini sonuçlandırma yetkisi verdi.

30 Ocak 2018 Salı 10:18
4'lü hükümet devri
banner10

Kıbrıs Postası'nda yer alan habere göre, Kilit konumundaki Demokrat Parti dün akşam saatlerinde Parti Meclisi’ni toplayarak günlerdir beklenen kararı verdi ve tercihini dörtlü bir koalisyon hükümetinden yana kullanarak Genel Başkan Serdar Denktaş’a seçimden beridir DP, CTP, HP ile TDP arasında devam eden koalisyon görüşmelerini sonuçlandırma yetkisi verdi.

Hemen akabinde toplanan Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi ise aynı şekilde Genel Başkan Tufan Erhürman’a koalisyon görüşmelerini sonuçlandırma yetkisini, DP’deki oy çokluğuna karşın oybirliği ile verdi.  Aynı şekilde Halkın Partisi de Parti Meclisi’ni toplayarak oybirliği ile dörtlü koalisyonun önünü açtı. 

TDP ise bugün koalisyon görüşmelerini onaylayacak parti meclisini toplayacak.

DP Parti Meclisi KKTC’de ilk kez dörtlü koalisyon dönemini başlatırken, öncesinde dört partinin uzlaşı noktasına taşıdığı dörtlü koalisyon protokolüne göre Başbakanlık, Tarım Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne, Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı Halkın Partisi’ne, Çalışma Bakanlığı ile Eğitim Bakanlığı Toplumcu Demokrasi Partisi’ne ve Maliye Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı da Demokrat Parti’ye kaldı.

Bugün dört başkanın bir toplantı yapacağı ve detayları kamuoyu ile paylaşacakları belirtildi.  

İşte muhtemel kabine:

Başbakan: Tufan Erhürman (CTP)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay (HP)

İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı: Tolga Atakan (HP)

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Halkın Partisi'nden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Zeki Çeler (TDP)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Cemal Özyiğit (TDP)

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Fikri Toros  (CTP)

Maliye Bakanı: Serdar Denktaş (DP)

Turizm ve Çevre Bakanı: Fikri Ataoğlu:

Sağlık Bakanı: Aykut Üretici (HP)

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Erkut Şahali (CTP)

4’lü koalisyon oluşumuna yönelik son gün görüşmelerinde sıkı pazarlık yaşandı. Meteoroloji ile Çevre Daireleri Turizm Bakanlığı bünyesine alındı.  UBP-DP hükümetinde Turizm Bakanlığı’nda olan Şehircilik Dairesi, İçişleri Bakanlığı’na, Orman Dairesi, Tarım Bakanlığı’na, Ekonomi Bakanlığı’nda olan Hazine ise Maliye Bakanlığı bünyesine alındı

BAĞLI KURUMLAR:

Yeni hükümette devlet bankalarının tümünün yönetimi CTP’de olacak. Kalkınma Bankası Ekonomi Bakanlığı bünyesine alınırken, Kooperatif Merkez Bankası ve Vakıflar Bankası Başbakanlığa bağlı olacak. BRT ile Din İşleri Dairesi ve Vakıflar İdaresi de önceki hükümette olduğu gibi Başbakanlığa bağlı olacak   

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"
Denktaş: "Sevdamız demokrasi, kimliğimiz devletimizdir"
Sendikal Platform’dan halka teşekkür…
Sendikal Platform’dan halka teşekkür…
Özgürgün: "4’lü koalisyon modeli halkın sandıktaki yansıması değil"
Özgürgün: "4’lü koalisyon modeli halkın sandıktaki yansıması değil"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim