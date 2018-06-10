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"4'lü koalisyon hükümeti verdiği sözü yerine getirsin"

KTÖS, kolejlere girişte uygulanan yarışmacı sınav sisteminin, 43 yıldır süregelen ve kalıcı çözüm üretilemeyen bir sorun olarak durmaya devam ettiğini kaydetti...

10 Haziran 2018 Pazar 23:09
"4'lü koalisyon hükümeti verdiği sözü yerine getirsin"

KTÖS, kolejlere girişte uygulanan yarışmacı sınav sisteminin, 43 yıldır süregelen ve kalıcı çözüm üretilemeyen bir sorun olarak durmaya devam ettiğini kaydetti. Açıklamada, dörtlü koalisyon hükümetinin, kolej giriş sistemi ile ilgili verdikleri sözleri, çocukların geleceği için yerine getirmeleri istendi.

KTÖS, Eğitim Sekreteri Yardımcısı Süleyman Gelener imzasıyla yayımladığı basın açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın birincisini 1975 yılında düzenlediği ve bugüne kadar toplamda beş defa yapılan Eğitim Şuralarının tümünde bu yarışmacı giriş sınavlarının kaldırılması yönünde karar üretilmiş olmasına rağmen eğitimi yönetenlerin bu soruna hala daha çağdaş bir çözüm getiremedikleri belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Mevcut kolej giriş sınav sistemi, eğitim sistemi içerisinde ve okullarda yarattığı sorunlar yanında önemli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirmektedir. Sosyal ve ekonomik olarak farklı sınıfta olan öğrenciler arasında yaratılan fırsat eşitsizliği ciddi bir toplumsal sorunumuzdur.

Kullanılan çoktan seçmeli test yöntemi, öğrencilerin belli bir konu üzerinde düşünme, düşündüklerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, yaratıcılıklarını ortaya koyma, eleştirel düşünme, yorumlama, çözümleme ve konu üzerinde değerlendirmelerde bulunmasına olumsuz yönde etki etmektedir. 

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Mevcut sınav sistemi, özellikle şehir merkezlerinde, eğitimde yozlaşmaya neden olmakta, öğretmenliği teknisyenliğe çevirmekte ve çocuklarımıza telafisi mümkün olmayacak ölçülerde travmalar yaşatmaktadır.

Mevcut sınav sistemi, çağ nüfusunun ancak 15%’ine kolejlere kayıt hakkı vermektedir. KTÖS, “çağ nüfusunun %15’inin başarılı, % 85’inin başarısız ifade edileceği” bir kolej giriş sınav sistemi yerine, çocukların gelişim, ilgi ve yeteneklerini destekleyen bir ölçme değerlendirme modeli arzu etmektedir.

Yabancı dil öğretimine ağırlık veren kolej müfredatı devam etmelidir ve kamusal eğitim içerisinde yaygınlaştırılarak daha fazla çocuğumuzun bu fırsata ulaşması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Öğrencilerimizin kolejlere ve kolej müfredatına geçişi için çağdaş ve bilimsel düzenlemeler hayata geçirilmeli; kolej müfredatı çağ nüfusunun daha yüksek oranda ulaşabileceği bir şekilde yaygınlaştırılmalıdır.

Çocuklarımızı böyle bir yarışmaya ittiğimiz için üzgünüz, böyle bir düzen içerisinde emek harcayan her çocuğumuzu kucaklar tüm çocuklarımızdan böyle bir stresi yaşadıkları için toplum adına özür dileriz. 

Dörtlü koalisyonun eğitim ile ilgili seçim öncesi ve seçim sonrası manifestolarına yeniden bakacak olursak, kolej giriş sistemi ile ilgili verdikleri sözleri çocuklarımızın geleceği için yerine getirmelerini talep ediyoruz.

KTÖS, mevcut kolej giriş sistemine alternatif yöntemleri tüm paydaşların katılımıyla tartışmaya ve çocuklarımızın eşit şekilde ulaşabileceği bir kolej giriş sistemi yaratmaya hazırdır.”

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