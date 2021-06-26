4 metre yükseklikten beton zemine düştü

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

25.06.2021 tarihinde saat 16:15 sıralarında Girne’de, yapımı devam etmekte olan inşaatta çalışmakta olan Kenan ERGEN (E-40) iş bitiminde malzemeleri topladığı bir sırada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanmıştır. Ayni gün konu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan NALBANTOĞLU Devlet Hastanesine sevk edilerek yapılan ilk yardım müdahalesine müteakip, Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.