4 parti başkanı CTP’de biraraya geldi

Erken genel seçimin ardından 4 siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde ilk resmi toplantıda bir araya geldi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş katılıyor.
Parti başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmelerini yapıyor.
Protokolun ilk maddesi yüce divan yolunun açılması olmalı. Naçizane görüşüm ve fakat en büyük arzu dur!
Serdara tabure verdiler olmadi...