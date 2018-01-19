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4 parti başkanı CTP’de biraraya geldi

4 siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde Olası CTP-HP-TDP-DP hükümetine dair ilk resmi görüşmesini yapmaya başladı...

19 Ocak 2018 Cuma 13:46
4 parti başkanı CTP’de biraraya geldi
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Erken genel seçimin ardından 4 siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde ilk resmi toplantıda bir araya geldi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş katılıyor.

Parti başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmelerini yapıyor.

4 partinin komiteleri yarın koalisyon görüşmelerine başlıyor
4 partinin komiteleri yarın koalisyon görüşmelerine başlıyor
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Son Güncelleme: 19.01.2018 15:03
Yorumlar
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Doğru Söz 2018-01-19 14:26:39

Protokolun ilk maddesi yüce divan yolunun açılması olmalı. Naçizane görüşüm ve fakat en büyük arzu dur!

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vatandas 2018-01-19 14:57:07

Serdara tabure verdiler olmadi...

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