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4 parti başkanından gergin toplantı

22 Nisan 2019 Pazartesi 14:15
4 parti başkanından gergin toplantı
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Aylardır çatırdayan, sürekli kendi aralarında bir takım sorunlar olduğu ifade edilen Cumhuriyetçi Türk Partisi- Halkın Partisi-Demokrat Parti ve Toplumcu Demokrasi Partisi dörtlü koalisyon hükümeti son dönemlerini yaşıyor.

Kıb-Tek’teki üçlü tarife krizi ile neredeyse bitme noktasına gelen ardından ise devletin maaş ödeyemeyecek noktaya geliyor olması hükümetin sonu oluyor.

Bir türlü Türkiye ile imzalanamayan Ekonomik Protokol’ün etkisiyle ciddi bir mali çıkmaza giren hükümet, ne maddi olarak ne de manevi olarak bir yere varamıyor.

Hükümet ortakları içerisinde de artık açık şekilde ifade edilen hükümetin yolun sonuna gelme noktasında oluşu Halkın Partisi milletvekilleri tarafından da birçok yerde ifade edilmeye başlandı.

4 parti başkanından gergin toplantı

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Hükümetin dört ortağının genel başkanları geçtiğimiz hafta sonuna doğru bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda hükümetin mali çıkmaz içine girdiği, temel yapısal sorunlarla ilgili karar üretemediği, Meclis’in hükümet programında ön görüldüğü şekilde etkin çalıştırılamadığı ve halkın beklentilerine yanıt verilemediği konuları öne çıktı.

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş’ın Nisan ayı sonunda maaşları Merkez Bankası’ndan 80 milyon TL borç alarak ödenebileceğini söylemesi üzerine Halkın Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın buna sert tepki gösterdiği kaydedildi. Özersay, bunun bir avans değil borç olduğunun altını çizerek ülkeyi kaosa sürükleyen bu tür adımlarla bir yere varılamayacağını söylediği kaydedildi.

Özersay’ın bu tepkisi üzerine Başbakan Tufan Erhürman’ın da Özersay’a hak vererek borçlanmanın sonunun olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Erhürman’ın maliyenin sürdürülebilir yönetimi noktasında sıkıntılar olduğunu kabul ettiği kaydedilirken bu şekilde devam edilemeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Denktaş’ın bazı arazileri kendi yakınlarına kira yöntemi ile verme girişimlerine de HP Genel Başkanı Özersay’ın sert tepki gösterdiği ve “biz bu hükümeti bunun için kurmadık” dediği kaydedildi.

Gergin toplantı sonrasında tarafların madden ve manen bittiği konusunda bir algı ile toplantıdan ayrıldıkları ve artık hükümetin geleceğinin kalmadığını konuşuluyor.

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Son Güncelleme: 22.04.2019 17:06
Anahtar Kelimeler:
HaberHükümet
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Özelleştirin gitsin 2019-04-22 16:30:27

Özelleştirin gitsin. KKTC yi özelleştirin. Öyle ihalesiz TC'ye vermek olmaz. Açık ihale. Şeffaf. Liberal. Demokratik. En fazla verene...

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