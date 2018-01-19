Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115483
ALTIN
162.564
DOLAR
3.7869
STERLİN
5.2547
EURO
4.6426
Lıkır lıkır sağlık için!
Lıkır lıkır sağlık için!
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu
Zamanı verimli kullanmanın 10 yolu!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Instagram'a son görülme özelliği geldi!
Soğuk havada bunu sakın yapmayın
Soğuk havada bunu sakın yapmayın!
Parayla saadet olur mu?
Parayla saadet olur mu?

4 partinin komiteleri yarın koalisyon görüşmelerine başlıyor

CTP Genel Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı.

19 Ocak 2018 Cuma 14:54
4 partinin komiteleri yarın koalisyon görüşmelerine başlıyor
banner10

Gözde Süreç Sarı

Erken genel seçimin ardından dört siyasi partinin başkanları, koalisyon arayışları çerçevesinde bugün yaklaşık bir saat süren bir toplantı yaptı. Görüşmenin ardından, partilerin oluşturacağı komitelerin yarın görüşmelere başlayacağı açıklandı.

CTP Genel Merkezi’ndeki toplantı sonrası açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti başkanlarının resmi görüşmeleri başlatma konusunda anlaştığını açıkladı. 

“İLK RESMİ GÖRÜŞME”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Merkezi’ndeki toplantıda CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş hükümet kurma çalışmaları kapsamında ilk resmi görüşmeyi gerçekleştirdi. 

“KOMİTELER YARIN GÖRÜŞMEYE BAŞLAYACAK”

Toplantının ardından basına açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, dörtlü koalisyon için resmi görüşmelere başlandığını, yarın sabah genel sekreterlerin başkanlık edeceği üçer kişiden oluşan komitelerin görüşmeye başlayacağını belirtti. 

Başkanların resmi görüşmelerin başlatılması ve iyi niyetle sonuç alınması için elden gelen gayreti göstererek devam edilmesi konusunda anlaştığını ifade eden Erhürman, “İyi niyetle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da karşılıklı güven içinde ve iyi niyetle bir an önce dörtlü koalisyonu kurmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hepimize hayırlı olsun” dedi. 

Bir soru üzerine hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunduğunu dile getiren Erhürman, bunun ardından Cumhurbaşkanı’nın Meclis’te temsil edilen partilerle görüşeceğini kaydetti. 

4 parti başkanı CTP’de biraraya geldi
4 parti başkanı CTP’de biraraya geldi
banner22
Son Güncelleme: 19.01.2018 15:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Ayvasıllı 8 kayıp şehit, Pazartesi defnediliyor
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Kaza yapan sürücünün üzerinde uyuşturucu bulundu
Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"
Guterres: "İbadet özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim