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4 Saat 5 Bin Kg Üzeri Araçlara Kapanacak

Polis, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahtın yarın dört saat boyunca ağırlığı 5000 kg üzeri olan araçlara tamamen kapalı olacağını duyurdu.

22 Eylül 2021 Çarşamba 16:30
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4 Saat 5 Bin Kg Üzeri Araçlara Kapanacak

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Çatalköy - Esentepe Anayolunun, Acapulco kavşağı ile  Karaağaç kavşağı arasındaki güzergahta yarın KIB- TEK tarafından yüksek gerilim hatlarında 08.00 – 12.00 saatleri arasında çalışma yapılacağından dolayı,   ağırlığı 5000 kg üzeri olan ( kamyon, otobüs, kamyonet v.b.) araçlar için ulaşıma  tamamen kapatılacağı kaydedildi.  

Açıklamada, bu güzergahı kullanacak olan ağırlığı 5000 kg'dan düşük olan araçlar için ulaşımın Teknecik Elektrik Santrali içerisindeki yoldan sağlanacağı, bu güzergahını kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri,  trafik işaret ve işaretçilerine uymaları vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
ÇatalköyEsentepeAnayolAcapulco Kavşağı
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