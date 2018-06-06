4 saat elektrik olmayacak

DAÜ arsaları, Dokuzevler, İskele Sanayi Bölgesi, Cyprus Garden bölgesi, BRT ve İskele mandıralar bölgesi ile İskele’nin bir bölümüne yarın 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek İskele Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmasından kaynaklanacak kesinti 09:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ALTINOVA VE AĞILLAR KÖYÜ’NDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Altınova ve Ağıllar Köyü’nde yarın elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle sabah 08:30 ile öğleden sonra yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Altınova ve Ağıllar Köyü’ne elektrik verilemeyecek.