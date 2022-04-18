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4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

18 Nisan 2022 Pazartesi 13:08
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4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

19 Nisan 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Doğanköy Güneyi ve Boğaz bölgesinde Eminağa Garden civarina elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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