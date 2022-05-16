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4 saatlik elektrik kesintisi!

16 Mayıs 2022 Pazartesi 15:26
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4 saatlik elektrik kesintisi!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yarın alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Güzelyurt "Şht. Ali Beyazıt Sokak ile Yıldırım Sokak" bölgelerine elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesinti yaklaşık 09.00 ile 13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. 

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