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4 saatlik elektrik kesintisi

21 Haziran 2019 Cuma 09:35
4 saatlik elektrik kesintisi

Değirmenlik ve Ercan bölgesinde bugün 09:00 ile 13:00 arasında elektrik kesintisi yapılacak. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, Meriç Trafo Merkezi’nde yapılacak yenileme çalışması nedeniyle Çukurova, Yeniceköy, Kalavaç, Beyköy, Cihangir, Gökhan, Düzova, Balıkesir, Ercan Havaalanı, Değirmenlik, Minareliköy, Demirhan, Başpınar, Degirmenlik Ağıllar Bölgesi ve Değirmenlik Kırsal Kesim Arsaları, Meriç, Gaziköy, Tünel, Çömlekci Çiftliği, Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Kırıkkale Ağıllar, Erdemli Ağıllar, Kırklar’ın bir bölümü, Kırklar Türbesi, Margo Çiftliği Bölgesi, Akıncılar, Gaziler, Görneç, Serdarlı, Paşaköy, Paşaköy Askeri Tesisler, Turunçlu ve Kurudere Köyleri’nin elektrik enerjisi kesik olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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Vatandaş 2019-06-21 10:33:18

Yeter artık ellemeyin trafoyu falan beceriksiz herifler 12 saat elektrik kesintisi mi olur geçen günkü gibi daha erken gelmez evlerimizde ne varsa bozuldu

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