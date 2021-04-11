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4 saatlik elektrik kesintisi!

Orta gerilimdeki proje çalışması nedeniyle Güzelyurt ilçesinde bazı bölgelere yarın yaklaşık 4 saat elektrik verilemeyecek.

11 Nisan 2021 Pazar 13:16
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4 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre 09.00- 13.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden “Taşpınar, yeni sosyal konut bölgesi ve civarı” etkilenecek.
Elektriğin çalışmanın seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceği belirtilirken, vatandaşlardan şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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