Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00-17:00 saatleri arasında Tuzla’ya elektrik verilemeyecek.
Son Güncelleme: 02.06.2021 16:49
Tuzla’da yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 13:00-17:00 saatleri arasında Tuzla’ya elektrik verilemeyecek.