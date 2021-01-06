Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK
Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
06 Ocak 2021 Çarşamba 16:08
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Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.