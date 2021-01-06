Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...

4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

06 Ocak 2021 Çarşamba 16:08
539 Okunma
4 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesinde yarın 4 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Gaziveren Afrodit Sahil Sitesi, Livadya Restorant ve Gaziveren Çiftlik Evi bölgesine elektrik verilemeyeceği bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK
MAĞUSA VE GİRNE’DE BU GECE KISA SÜRELİ İNTERNET KESİNTİSİ OLACAK
ARIKLI: “SPOR AMBARGOSUNU DELEN BİR KİŞİYİM”
ARIKLI: “SPOR AMBARGOSUNU DELEN BİR KİŞİYİM”
Hava tahmin raporu
Hava tahmin raporu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim