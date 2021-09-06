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4 Sendika “basın üzerindeki tehditkar konunun aydınlanmasını” talep etti

06 Eylül 2021 Pazartesi 18:10
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4 Sendika “basın üzerindeki tehditkar konunun aydınlanmasını” talep etti

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kıbrıs Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çağlar Yüksel’in uğradığı saldırıya ilişkin açıklama yaparak, bir an önce faillerin bulunarak “basın üzerindeki tehditkar konunun aydınlanmasını” talep etti.

Basın-Sen, KTAMS, KTÖS, El-Sen’in imza koyduğu ortak basın açıklamasında, “Gazeteci Çağlar Yüksel’in evinde uğradığı çirkin saldırı sonrası gelişen süreç ve hala faillerin bulunamaması tarafımızca kabul edilemezdir. Çok sayıda delile ve zanlıya ulaşılmasına rağmen hala konunun çözülememesi bir zafiyettir” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, sendikalar olarak “bu çirkin saldırıyı basın özgürlüğüne ve tüm basına yapılmış bir saldırı” olarak gördükleri ifade edilerek, “Bir an önce faillerin bulunarak basın üzerindeki bu tehditkar konunun aydınlanmasını talep ediyoruz” denildi.

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