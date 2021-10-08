4 Sendikadan Eylem Kararı!

Merkezi hükümete karşı Lefkoşa’da yapılması planlanan eylemin gerekçeleri ise; Belediyeler Degişiklik Yasa Tasarı’sının hala geçmemiş olması, hükümet tarafından verilen Covid-19 desteği sözünün tutulmaması ve belediyelere ayrılan payın artırılmaması nedeniyle, emekçilerin maaşlarında ödeme sıkıntısı yaşanması.

Eylem kararı alan sendikalar ise şöyle; Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-iş) ve Mağusa Genel İş Sendikası.