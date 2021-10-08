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4 Sendikadan Eylem Kararı!

Belediyelerde örgütlü 4 sendika bugün saat 12.00’da eylem kararı almak için olağanüstü toplanıyor.

08 Ekim 2021 Cuma 09:49
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4 Sendikadan Eylem Kararı!
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Merkezi hükümete karşı Lefkoşa’da yapılması planlanan eylemin gerekçeleri ise; Belediyeler Degişiklik Yasa Tasarı’sının hala geçmemiş olması, hükümet tarafından verilen Covid-19 desteği sözünün tutulmaması ve belediyelere ayrılan payın artırılmaması nedeniyle, emekçilerin maaşlarında ödeme sıkıntısı yaşanması.

Eylem kararı alan sendikalar ise şöyle; Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (Dev-iş), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-iş) ve Mağusa Genel İş Sendikası.

Anahtar Kelimeler:
EylemLEFKOŞAGrev
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