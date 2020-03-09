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4 sınır kapısı bir gün daha kapalı kalacak

Rum Yönetimi, 4 sınır kapısını tek yanlı kapatma kararını yarına kadar uzattı.

09 Mart 2020 Pazartesi 10:19
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4 sınır kapısı bir gün daha kapalı kalacak

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçici olarak kapalı bulunan dört sınır kapısının kapalı kalma süresinin yarına kadar uzatıldığı duyuruldu.


Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan bu sabah yapılan açıklamada, “KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçici olarak kapalı bulunan dört sınır kapısının 10 Mart 2020 Salı tarihine kadar kapalı kalmaya devam etmesi kararını aldığını” bildirdiler.


Haberde, kararın bir gün uzatılmasının sebebinin Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın yapacağı toplantı olduğu ve konunun bu toplantıda ele alınacağı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Sınır KapılarıKKTC Sınır KapılarıLokmacı Eylem
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neresi 2020-03-09 10:41:15

Be amma anlamazsınız. bu kapı Ledra Palas. değiiştirin fotografı.

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