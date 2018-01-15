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4 tanesi 10 liradan satıldı

Hormon ve İlaç iddiaları sonrasında enginarın fiyatında düşüş yaşandı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 10:47
4 tanesi 10 liradan satıldı
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Diyalog'tan Melin Dobran'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’da her Pazar  Otobüs Terminali’nde kurulan açık pazara dün havanın soğuk olmasına rağmen ilgi yoğundu. 

Sebze ve meyve fiyatlarının aşağılara çekilmesi tüketicileri memnun ederken, özellikle enginarın ucuzlaması dikkat çekti.

Son günlerde hormon ve tarımsal ilaç söylentileriyle vatandaşların endişelenmesine yol açan enginarın 4 tanesi 10 liraya satılırken, Pazar esnafı “bu zamanda bu fiyat oldukça düşük kalıyor. Ama satışları artırmak için hepimiz fedakarlık yapıyoruz” dedi.

Diyalog muhabirine konuşan pazar esnafı, dünkü satışlardan memnun olduğunu dile getirdi. Esnaf, ay ortası olmasına rağmen vatandaşın bol miktarda meyve ve yeşillik aldığını söyledi. Öğrencilerin de pazara katkı sağladığını söyleyen esnaf, bu sene satışların iyi gittiğini ifade etti.

Pazarda domatesin kilosu 2 ile 4, salatalığın 6, mandalinanın 2.5, portakalın bir buçuk, hostesin ise 15 liraya satıldı. 

Kış aylarının gözde sebzelerinden gömecin 3 bağı10 liradan satışa sunuldu.

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