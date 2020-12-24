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4'ü yerel 11 yeni vaka!
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4'ü yerel 11 yeni vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 3663 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 9 kişi taburcu edildi" 

24 Aralık 2020 Perşembe 18:36
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4'ü yerel 11 yeni vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3663 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 9 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında bulunduklarını, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

24 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3663

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 9 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 314.518 

Toplam Vaka Sayısı: 1451 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1251 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 194 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 157 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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