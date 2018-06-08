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4 üründe limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi 1-7 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

08 Haziran 2018 Cuma 11:39
4 üründe limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Biber Çeşitleri, Pul Biber, Kiraz, İç Antep Fıstık, Siyah Üzüm,Greyfurt ve Armut Çeşitleri olmak üzere 21 numunede 19’u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Salatalık,Kabak Çeşitleri, Patlıcan, Molehiya, Maydanoz, Nane, Erik,Roka,Böğrülce ve Marul olmak üzere 20 numune de 18’i temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

İthal Ürünlerde Engin Hürsen’e ait Dolmalık Biber ve Halil Kasap Paz.ait Armut(Deveci)yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği Roka’da ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği Nane’de yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu:
1 Selgün Ticaret İthal Kiraz Temiz
2 SVS Tic.Ltd İthal Çeri Domates Temiz
3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
4 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Akça) Temiz
5 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz
6 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
7 SVS Tic.Ltd İthal Kiraz Temiz
8 SVS Tic.Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
9 SVS Tic.Ltd İthal Armut(Akça) Temiz
10 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz
11 Kemal Tüccaroğlu İthal İç antep Fıstık Temiz
12 İşleyen Kardeşler İthal Kiraz Temiz
13 Nuri Ersoy İthal Pul Biber Temiz
14 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz
15 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz
16 Nuri Ersoy İthal Geryfurt Temiz
17 Engin Hürsen Ltd. İthal Biber(Dolmalık) Limit Üstü
18 Engin Hürsen Ltd. İthal Sarı Biber(Çarli) Temiz
19 Engin Hürsen Ltd. İthal Sivri Biber Temiz
20 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz

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21 Halil Kasap Paz İthal Armut(Deveci) Limit Üstü
22 Kamuran Ender Bostancı Molehiya Temiz
23 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz
24 Utku Arslan Güzelyurt Nane Temiz
25 Utku Arslan Güzelyurt Et Kabağı Temiz
26 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz
27 Feramus Pişkin Aydınköy Et Kabağı Temiz
28 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz
29 Emine Bolat Çayönü Kabak Temiz
30 Salih Tavukçu Türkmenköy Erik Temiz
31 Caner Safel Alsancak Roka Limit Üstü
32 Eşref Özbilgili Karşıyaka Domates Temiz
33 Sinem Kardana Karşıyaka Nane Limit Üstü
34 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz
35 Sinem Kardana Karşıyaka Domates Temiz
36 Salih Canlısoy Güzelyurt Domates Temiz
37 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz
38 Mehmet U.Kaya Mağusa Patlıcan Temiz
39 Mustafa Gürler Mağusa Böğrülce Temiz
40 Ferit Ergün Mağusa Salatalık Temiz
41 Bayram Suna Mağusa Domates Temiz

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