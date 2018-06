4 üründe limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Biber Çeşitleri, Pul Biber, Kiraz, İç Antep Fıstık, Siyah Üzüm,Greyfurt ve Armut Çeşitleri olmak üzere 21 numunede 19’u temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Salatalık,Kabak Çeşitleri, Patlıcan, Molehiya, Maydanoz, Nane, Erik,Roka,Böğrülce ve Marul olmak üzere 20 numune de 18’i temiz olup sadece 2 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

İthal Ürünlerde Engin Hürsen’e ait Dolmalık Biber ve Halil Kasap Paz.ait Armut(Deveci)yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.

Alsancak’ta Caner Safel’in ürettiği Roka’da ve Karşıyaka’da Sinem Kardana’nın ürettiği Nane’de yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu:

1 Selgün Ticaret İthal Kiraz Temiz

2 SVS Tic.Ltd İthal Çeri Domates Temiz

3 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

4 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Armut(Akça) Temiz

5 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz

6 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

7 SVS Tic.Ltd İthal Kiraz Temiz

8 SVS Tic.Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

9 SVS Tic.Ltd İthal Armut(Akça) Temiz

10 Erkan Gök İthal Kiraz Temiz

11 Kemal Tüccaroğlu İthal İç antep Fıstık Temiz

12 İşleyen Kardeşler İthal Kiraz Temiz

13 Nuri Ersoy İthal Pul Biber Temiz

14 Nuri Ersoy İthal Elma(Stk) Temiz

15 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz

16 Nuri Ersoy İthal Geryfurt Temiz

17 Engin Hürsen Ltd. İthal Biber(Dolmalık) Limit Üstü

18 Engin Hürsen Ltd. İthal Sarı Biber(Çarli) Temiz

19 Engin Hürsen Ltd. İthal Sivri Biber Temiz

20 Halil Kasap Paz İthal Elma(Stk) Temiz



22 Kamuran Ender Bostancı Molehiya Temiz23 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz Temiz24 Utku Arslan Güzelyurt Nane Temiz25 Utku Arslan Güzelyurt Et Kabağı Temiz26 Ali Kandulu Aydınköy Domates Temiz27 Feramus Pişkin Aydınköy Et Kabağı Temiz28 Mustafa Arkoy Çayönü Kabak Temiz29 Emine Bolat Çayönü Kabak Temiz30 Salih Tavukçu Türkmenköy Erik Temiz32 Eşref Özbilgili Karşıyaka Domates Temiz34 Sinem Kardana Karşıyaka Marul Temiz35 Sinem Kardana Karşıyaka Domates Temiz36 Salih Canlısoy Güzelyurt Domates Temiz37 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz38 Mehmet U.Kaya Mağusa Patlıcan Temiz39 Mustafa Gürler Mağusa Böğrülce Temiz40 Ferit Ergün Mağusa Salatalık Temiz41 Bayram Suna Mağusa Domates Temiz