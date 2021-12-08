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4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi

Evine gelen komşusunun 4 yaşındaki kızına cinsel organını göstermekle yargılanan ve 2 ay hapis cezası alan M.U'nun istinafta cezası 9 aya yükseltildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 12:49
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4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
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(Kamalı Haber) 

Evine gelen komşusunun 4 yaşındaki kızına cinsel organını göstermekle yargılanan ve 2 ay hapis cezası alan M.U'nun istinafta cezası 9 aya yükseltildi.

İstinaf Mahkemesi, sanığın 4 yaşındaki çocuğu taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı.

İstinaf Mahkemesi, Temmuz 2016 tarihinde ikametgâhında 4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, Başsavcılığın cezanın az olduğuna yönelik istinaf dosyaladığını söyledi.

İstinaf Mahkemesi, suçun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna değindi.

İstinaf Mahkemesi, sanığa verilen 2 aylık cezanın alenen az olduğuna karar verip, 9 aya yükselttiklerini açıkladı.

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