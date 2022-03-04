4 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan üvey anne 6 ay hapse mahkum edildi

Çamlıbel’de ‘şımarıklık’ yaptığı gerekçesiyle 4 yaşındaki erkek çocuğu ciddi şekilde darp eden üvey anne Sare Konya ile darp videosunu çeken Cevdet Konya Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanarak, 6’şar ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan Yargıç Hazan Aksun, meydana gelen olayda çocuğun hem fiziksel hem de psikoloji olarak etkilendiğini ifade etti.

Aksun, çocukların anne ve babaları tarafından korunmaları gerekirken, böyle bir olayın yaşanmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Aksun, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 6 ay hapse mahkum ettiğini açıkladı.

OLAY

19 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 sıralarında meydana gelmişti. Sare Konya eşinin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki oğlunu darp etmiş, Cevdet Konya ise olaya müdahale etmeyerek o anları cep telefonuyla çekmişti. Cevdet Konya görüntüleri çektikten sonra Çamlıbel Karakolu’na gidip şikâyetçi olmuştu.

Sanıklar 21 Ocak 2022 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.