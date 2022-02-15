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4 yaşındaki kız çocuğu ara bölgede tek başına dolaşırken bulundu

4 yaşındaki Arap kökenli olduğu bildirilen bir kız çocuğu, Birleşmiş Milletler görevlileri tarafından ara bölgede tek başına dolaşırken bulundu.

15 Şubat 2022 Salı 10:28
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4 yaşındaki kız çocuğu ara bölgede tek başına dolaşırken bulundu
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Birleşmiş Milletler (BM) görevlileri sabaha karşı ara bölgede tek başına halde küçük bir kız çocuğu buldu.

Rum basınına yansıyan haberlere göre, 4 yaşında ve Arap kökenli olduğu bildirilen çocuk, Yeşil Hat üzerinde bulunan dört yerleşim yerinden biri olan Atienu (Kiracıköy) bölgesinde bulundu.

Devriye gezen Birleşmiş Milletler görevlileri tarafından sabah 04.00 sıralarında bulunan çocuk, Atienu Polis Karakolu'na götürüldü.

Kız çocuğunun daha sonra Sosyal Yardım Hizmetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Yapılan çalışmalarda, şu ana kadar çocuğun kimliğini belirleyecek hiçbir bilgiye ve ebeveynlerine ulaşılamadı. 

Diğer yandan Rum polisi ve BM üyelerinin, çocuğun bulunduğu bölgede göçmen olup olmadığını belirlemek için devriyeler yürüttüğü kaydedildi. 

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