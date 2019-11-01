Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni

4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

01 Kasım 2019 Cuma 12:26
4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Demirhan’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Mert Çakır’ın tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi çocuk yoğun bakım servisinde sürüyor.

Polisin verdiği bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde meydana gelen kaza sonrasında ağır yaralanan Mert Çakır, ameliyat edildi ve ardından çocuk yoğun bakım servisine alındı.

Yönetimindeki minibüsle 4 yaşındaki Mert Çakır’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan Gökçen Eğri (K-32) tutuklanmıştı

banner22
Son Güncelleme: 01.11.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
Mert Çakır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
TC bülent 2019-11-01 13:34:49

Canım benim melek Allah mert Çakır yavrumuza çok acil şifalar versin inşAllah biran önce sağlığına kavuşur Allah annesine babasına bağışlasın

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
52 yaşında kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
Yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak!
LTB El Ele Çocuk Merkezi Logosu yarışması sonuçlandı
LTB El Ele Çocuk Merkezi Logosu yarışması sonuçlandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim