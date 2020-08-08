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4 yeni pozitif vaka
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4 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1522 test yapıldı,  4 pozitif vakaya rastlandı"

08 Ağustos 2020 Cumartesi 19:34
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4 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1522 olduğunu, 4   pozitif vakaya  rastlandığını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakaların hava ve deniz yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi. 


8 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1522    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4       

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : Yok  

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısıı : 81.341

Toplam Vaka Sayısı: 169  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı :137   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı :  28           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı:  4 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı : Yok

Son Güncelleme: 08.08.2020 19:41
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsAli Pilli
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