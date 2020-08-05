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4 yeni pozitif vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:29
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4 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini  açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5  Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220    

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4     

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 76.975

Toplam Vaka Sayısı: 162   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı : 126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 32           

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: Yok

Son Güncelleme: 05.08.2020 18:41
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKKTC KoronavirüsSağlık BakanlığıAli PilliKoronavirüs
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