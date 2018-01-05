4 yerli üründe limit üstü kalıntıya rastlanıldı

Tarım Dairesi, 29 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında yaptığı ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçların Avrupa Birliği’ne kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi'nde değerlendirildiği kaydedildi.

İthal ürünlerden elma çeşitleri, yeşil biber, çeri domates, buğday, armut çeşitleri, sultani üzüm ve cennet hurması olmak üzere 18 numunenin 18’inin de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü kalıntıya rastlanmadı.

Yerli ürünlerden marul çeşitleri, maydanoz, enginar, mandalin, pazı, çiçek lahanası, ıspanak, gömeç, pancar, patates, golyandro, bezelye, pırasa, çilek, patlıcan, kereviz ve mandalin olmak üzere 40 numuneden 36’sının temiz, 4'ünde ise limit üstü kalıntı tespit edildiği belirtildi.

Bu hafta yapılan analizde, limit üstü çıkan Düzce’de Halil Bender ve Türkmenköy’ de Pembe Deveciler’e ait ıspanak, Tatlısu’da Cuma Özdemir’e ait domates ve Çatalköy’de Ahmet Kayım’a ait pazıda ikinci alımda limit üstü çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

2 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

3 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

4 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

5 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

6 SVS Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

7 Onbaşı İş.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

8 Onbaşı İş.Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

9 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz

10 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

11 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

12 Nej Grain Ltd. İthal Buğday Temiz

13 Akari Free Port İthal Buğday Temiz

14 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

15 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Cennet Hurması Temiz

16 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

17 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

18 SVS Tic.Şti.Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

19 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar(İh) Temiz

20 Emirali Kırşan İskele Enginar(İh) Temiz

21 Fatma Sesigüzel İskele Enginar(İh) Temiz

22 Bayur Ltd. Haspolat Maydanoz Temiz

23 Bayur Ltd. Haspolat Ispanak Temiz

24 Bayur Ltd. Haspolat Gömeç Temiz

25 Bayur Ltd. Haspolat Ç.Lahanası Temiz

26 Gökhan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

27 Mustafa Arkoy Çayönü Pancar Temiz

28 Halil Bender Düzce Ispanak Limit Üstü

29 Sadık Kıllıç Düzce Patates Temiz

30 Hasan Beşerler Düzce Ispanak Temiz

31 Mustafa Lekesiz İncirli Ispanak Temiz

32 Ayşe Deniz İncirli Golyandro Temiz

33 Gürsel Çağasel Beyarmuda Patates Temiz

34 Hasan N.Haydaroğluları Beyarmuda Patates Temiz

35 Pembe Deveciler Türkmenköy Ispanak Limit Üstü

36 Halil Turan Güzelyurt Mandalin(İh) Temiz

37 Gürsel Sekmen Gaziveran Mandalin(İh) Temiz

38 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Mor K. Marul Temiz

39 Özden Kuvvetlioğlu Doğancı Marul Temiz

40 Erdinç Gönen Cengizköy Maydanoz Temiz

41 Ekrem Başar Cengizköy Bezelye Temiz

42 Erdinç Gönen Cengizköy Pazı Temiz

43 Erdinç Gönen Cengizköy Pırasa Temiz

44 Mehmet Yoran Bostancı Marul Temiz

45 Mehmet Yoran Bostancı Ç.Lahanası Temiz

46 Cevdet Atalar Yeşilırmak Çilek Temiz

47 Ali Kandulu Aydınköy Patlıcan Temiz

48 Macit H.Yusuf Güzelyurt Mandalin Temiz

49 Galehan Öztugay İskele Enginar(İh) Temiz

50 Sema Oğur İskele Enginar(İh) Temiz

51 Hatice Sancar Yeniboğaziçi Enginar(İh) Temiz

52 Hacı Çelik Tatlısu Domates Temiz

53 Cuma Özdemir Tatlısu Domates Limit Üstü

54 İllias Pedri Koruçam Kereviz Temiz

55 İllias Pedri Koruçam Domates Temiz

56 Mithat Kayıkçı Akdeniz Patlıcan Temiz

57 Mithat Kayıkçı Akdeniz Marul Temiz

58 Ahmet Kayım Çatalköy Pazı Limit Üstü