4 yıl cezanın düşmesini talep etti

(Kamalı Haber) - Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 49 yaşındaki Şah Hüseyin Erdem’in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanıp, beş davadan suçlu bulunarak 4 yıl hapse mahkûm edilen 30 yaşındaki Orhan Dilek, ceza süresinin düşmesi için istinafa başvurdu. Orhan Dilek, dün polis eşliğinde Yüksek Mahkemeye getirildi. Yüksek Mahkeme’de Başkan Gülden Çiftçioğlu, Bertan Özerdağ ve Beril Çağdal’ın huzurunda görüşülen istinafta, sanığın avukatı Hasan Yücelen, durumlarını tezekkür etmek için süre talep etti. Savcı Ali Özçınar, davanın ertelenmesine itiraz etmedi. Gülden Çiftçioğlu, davayı 20 Şubat 2019 tarihine erteledi.

Kaza nasıl olmuştu?

Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu'nda 27 Haziran 2016’da saat 16.30 sıralarında “süratli ve dikkatsiz şekilde” Lefkoşa’ya doğru gelen 28 yaşındaki Orhan Dilek’in JJ 959 plakalı jeep araçla kontrolü kaybederek orta refüje düşmesi ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra çemberde bekleyen ET499 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelmişti. Çarpmanın etkisiyle yaralanan park halindeki aracın sürücüsü Şah Hüseyin Erdem kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti. Aynı araçta bulunan 46 yaşındaki Selahattin Göksu ile kontrolü kaybeden araç sürücüsü Orhan Dilek ise yaralanmıştı.