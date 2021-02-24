4 yıl hapis cezası

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde Heyet Başkanı Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda görüşülen dünkü karar duruşmasında oy birliği ile verilen kararı Yargıç Umut İnan açıkladı.

Yargıç İnan, kararda sanığın işlemiş olduğu suçun vahametine değinerek bu tür suçların toplumda huzur bozduğunu ve rahatsızlık oluşturduğunu ve bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

İnan lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra zanlının cezasını ülkesinden uzakta çekeceğini de değerlendirip 4 yıl hapis verdiklerini açıkladı.